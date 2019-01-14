الأمير مولاي رشيد يمثل الملك في حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة

هبة بريس

مثل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الاثنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في حفل الافتتاح الرسمي لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2019 ،وتوزيع جوائز الدورة ال11 لجائزة الشيخ زايد للاستدامة.

ويركز أسبوع أبوظبي للاستدامة في دورته الحالية التي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” على عدة محاور رئيسية، منها تحقيق التقارب بين العالمين المادي والرقمي، ودور الطاقة الجديدة في الحد من تأثيرات التغير المناخي، والمياه ومستقبل التنقل، واستكشاف الفضاء، والتكنولوجيا لحياة أفضل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0