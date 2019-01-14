انقلاب سيارة بإحدى الحفر يخلف ضحيتين بين سطات و برشيد‎

هبة بريس – الدار البيضاء

وقعت حادثة سير وصفت بالخطيرة نهاية الأسبوع في الطريق الرابطة بين مدينتي سطات و برشيد و بالضبط على بعد كيلومترات قليلة من مدخل عاصمة أولاد احريز الجنوبي.

و حسب مصادر مطلعة، فالحادث وقع بعد أن انقلبت سيارة سوداء اللون من نوع “هيونداي” في إحدى الحفر جانب الطريق الوطنية بعد أن فقد سائقها القدرة على التحكم في المقود في إحدى المنعرجات خاصة أن الطريق تشهد الكثير من الإصلاحات تزامنا و تثنيتها.

و أسفر هذا الحادث عن وقوع ضحيتين حالتهما الصحية متفاوتة الخطورة مما استدعى نقلهما على وجه السرعة للمستشفي الإقليمي الرازي بمدينة برشيد.

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