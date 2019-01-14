بنكيران: “اللي بغا يمارس الشذوذ ماشي شغلي واللي بغات تمشي مع شي حد تمشي”

هبة بريس - الرباط

دافع الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، عن المثلية الجنية والعلاقات الجنسية الرضائية داخل المجتمع المغربي.

وقال بنكيران في بث مباشر خلال لقاء له مع أعضاء حزب “المصباح” بالخارج مساء أمس الأحد:”الشذوذ ماشي شغلي لي بغا يمارسو ماشي شغلي، و لا تمشي مرا مع راجل و لا يمشي بوكليب لكحل و لكن لي ماشي مسموح به هو المجاهرة بالمعصية، حيت الاسلام كاعما كيعاقب على المعصية بل يعاقب على المجاهرة بها”.

بنكيران الذي كان يتحدث عن قضية ماء العينين، تابع قائلا:” الإسلام لا يمكن أن يعاقب الزاني إلا إذا رأه 4 شهود عدول غير معروفين بالكذب، و لا يكفي أن يكونوا قد رأوا رجلاً و امرأة خارجين من منزل أو فندق”.

كما تحدث رئيس الحكومة السابق عن الأمهات العازبات والأطفال الغير شرعيين معتبرا أنهم “أولاد بريئون و وعلى المجتمع أن يتعامل معهم بكل احترام و تقدير، و حبذا لو يبقون عند أمهاتهم و أنا لا أرى مانعاً في مساعدة الدولة لهم كما تفعل مع الأرامل” يقول بنكيران

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