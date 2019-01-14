محلل سياسي: “أكبر واحد يشوش على حكومة العثماني هو بنكيران”

نُشر بتاريخ :  2019-01-14 - 09:44
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هبة بريس - الرباط

اعتبر الاستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، أن عبد الاله بنكيران هو أكبر المشوشين على حكومة سعد الدين العثماني.

وقال الشرقاوي في تدوينة “فيسبوكية”:”بصراحة.. اكبر واحد يشوش على حكومة العثماني ويحاول تأزيم الوضع امامها واسقاطها ماشي الشرقاوي وامثاله فهم لا يساوون جناح بعوضة، بل عبد الاله بنكيران نفسه الذي لا يقوى عن البعد عن السلطة ويفعل كل شيء ذكاء لاحراج خلفائه . ”

تضامني المطلق مع العثماني، يقول الشرقاوي، “ما حيرتو للمشوشين ما حيرتو لاخوانه”.

هذا ويشار الى أن عبد الاله بنكيران حضر الى جانب قادة الحزب لأشغال المجلس الوطني للعدالة والتنمية، المنعقد يوم السبت، بمدينة سلا، واستغل حضوره لتمرير رسائل مشفرة لخصوم الحزب وللدفاع عن قادته.

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