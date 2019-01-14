بنكيران ل”المغاربة”: “من حقكم ترفعوا قضية ضد الملك وممكن تربحوها”

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة السابق، عبد الاله بنكيران، على أن المواطنين المغاربة من حقهم مقاضاة الملك أمام المحاكم.

بنكيران، قال في بث مباشر مساء أمس الأحد، أن “المغاربة من حقهم يقاضيو الملك وممكن يربحو الدعاوي القضائية ضدو”، مشيرا الى أن “القاضي ليس مجبرا على الحكم لصالح الملك”

وتحدث بنكيران، عن متابعة القيادي بالحزب عبد العالي حامي الدين، في قضية أيت الجيد، معتبرا أن القرار كيدي وليس له أساس قانوني.

وأضاف بنكيران، أن قضية حامي الدين أصابها التقادم ولا يمكن العودة لمحاكمته، مشيرا أن الواقعة حدتث سنة 1993 وقضى حامي الدين عقوبة السجن وتم الحكم في القضية نهائيا” حسب قوله

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