تغيير في ملعب اجراء مباراة الزمالك واتحاد طنجة !

هبة سبور

قال مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة الزمالك واتحاد طنجة المغربي برسم إياب دور الـ32 مكرر من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ستقام على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية، بدل ملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكشف المصدر في تصريح صحفي، مساء اليوم الأحد، أن الأمن رفض بشكل قاطع فكرة إقامة المباراة على ملعب بتروسبورت بالعاصمة القاهرة، موضحا أن الجهات الأمنية تمسكت باستضافة ملعب برج العرب للقاء، مشيرا إلى أن المباراة المرتقبة لفريقي الزمالك واتحاد طنجة ستشهد حضورا جماهيريا يقدر بـ10 آلاف متفرج.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جرت اليوم الأحد بطنجة، بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي صفر لمثله

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