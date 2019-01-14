ترامب: “سندمر تركيا..”

هبة بريس - وكالات

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تركيا باتخاذ إجراءات اقتصادية ضدها، في حال مهاجمة أنقرة للأكراد السوريين.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة على موقع “تويتر”: “نحن نبدأ سحب [لقواتنا] من سوريا طال انتظاره، وفي نفس الوقت نقوم بضربات قوية لما تبقى من تنظيم “داعش” الإرهابي من جهات مختلفة”.

وتابع: “سنهاجمهم مرة أخرى من القواعد المجاورة الموجودة، إذا عادوا”.

وأضاف:”سوف ندمر تركيا اقتصاديا إذا ضربت الأكراد”، موجها لها النصيحة بإنشاء منطقة آمنة على مسافة 20 ميل.

وقال ترامب في تغريدة أخرى إن “وبالمثل، لا أريد أن يستفز الأكراد تركيا. روسيا وإيران وسوريا أكثر المستفيدين من سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد لتدمير “داعش” في سوريا… أعداء طبيعيين، ونحن أيضا نستفيد من هذا، لكن الوقت قد حان لإعادة قواتنا إلى الوطن. ووقف هذه الحروب اللانهائية”.

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