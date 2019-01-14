رئيس جماعة يتفقد الأشخاص بدون مأوى بشوارع المدينة

هبة بريس : أحمد المساعد

قام رئيس جماعة وجدة عمر حجيرة ليلة الأحد 13 يناير الجاري بجولة تفقدية لبعض المشردين بدون مأوى بشوارع المدينة و بالمحطة الطرقية رفقة جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في ميدان دعم و مساندة المشردين خاصة في موسم البرد القارس حيث سيسهر على نقلهم إلى دور العجزة المتواجدة بالمدينة بتنسيق مع مسؤوليها، كما كلف إدارة المحطة الطرقية بنقل المشردين الذين يرغبون في العودة لمدنهم بالمجان بعد أن طلبوا ذلك منه.

و سيعقد رئيس جماعة وجدة لقاءا اليوم الاثنين 14 يناير الجاري مع الجمعيات النشيطة في إيواء المشردين بحضور السلطات و مسؤولي دور العجزة و المصالح الخارجية لتفعيل خطة لإيواء المشردين و دعمهم النفسي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0