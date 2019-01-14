طقس الاثنين .. استمرار برودة الجو بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الاثنين، أن يظل الطقس باردا نوعا ما إلى بارد بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والهضاب العليا، وداخل البلاد، مع تكون الجريحة محليا خلال الصباح والليل.

وستتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية عند الصباح والليل، جوار السواحل الشمالية والوسطى، فيما ستكون الأجواء مستقرة فوق كافة أرجاء المملكة. فضلا عن تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، شرقية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة، جنوبية بالجنوب الشرقي، وشمالية بباقي الأرجاء.

وستترواح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 درجات تحت الصفر وصفر درجة بالمرتفعات، والهضاب العليا الشرقية، وما بين صفر درجة و 6 درجات بشمال المنطقة الشرقية، وبالجنوب الشرقي، وسايس والغرب وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية، وما بين 05 و11 درجة بالواجهة المتوسطية، والسواحل الشمالية والوسطى وشرق وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 11 و15 بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 و21 درجة شمال المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والوسطى والسايس وهضاب الفوسفاط والسهول غرب الأطلس، والجنوب الشرقي، ومنطقة سوس وبشمال الأقاليم الجنوبية وبالسواحل الجنوبية، وما بين 23 و29 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول ال ساحل الأطلسي.

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