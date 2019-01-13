حزب العدالة والتنمية يبني مقره الجديد بغلاف مالي يتجاوز ال 3 ملايير سنتيم

هبة بريس – الرباط

أعلن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، يوم الأحد 13 دجنبر 2019، عن مصادقته على قرار بناء مقر مركزي جديد للحزب في حي الرياض في العاصمة الرباط، بدل المقر الحالي.

وكشفت مصادر متطابقة أن المقر الجديد للحزب تبلغ تكلفته 3 ملايير و400 مليون سنتيم، وسيتم تشييده على مساحة 2400 متر مربع بحي الرياض بالرباط.

وأضافت المصادر ذاتها ان الحزب قرر بناء المقر الجديد بالاعتماد على فتح اكتتاب لأعضاء الحزب، حيث حددت مساهمة الوزراء في 10 الاف درهم والبرلمانيين في 5000 درهم وباقي الأعضاء في 200 درهم، فيما ساهم رئيس الحكومة بـ 15 ألف درهم.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 1 1