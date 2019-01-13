قضية حامي الدين تُخرج العصبة من الائتلاف المغربي لحقوق الانسان

هبة بريس – الرباط

قرر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تجميد عضويتها في الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ، وذلك ردا على ماوصفه بيان العصبة بمعارضة بعض الهيئات الحقوقية صدور بيان تضامني مع القيادي في حزب العدالة والتنمية “عبد العلي حامي الدين” الذي اعيد فتح قضية مشاركته في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد في تسعينات القرن الماضي.

وأعلن المكتب المركزي للعصبة في بلاغ، أصدره اليوم الأحد 13 يناير أن “مشروع البيان الذي أثار مجموعة من ردود الأفعال المتعلق بقضية مقتل أيت الجيد بنعيسى، وأخرج بعض مكونات الائتلاف من سباتها، وخلافا لما تم ترويجه عبر بعض وسائل الإعلام المعروف ولاؤها، كان من إعداد منسق الائتلاف، بناأ على اتفاق سابق خلال اجتماع السكرياترية، واعتمادا على تقرير لجنة من الخبراء القانونيين يتقدمهم نقيبان للمحامين يشهد لهما بالكفاءة والنزاهة”، وذلك في إشارة إلى النقيب عبد الرحمان بنعمرو، وعبد الرحيم الجامعي، اللذين أعدا تقريرا اعتبرا فيه أن متابعة حامي الدين غير قانونية.

واضاف البلاغ ان “إعادة فتح قضية بنعيسى آيت الجيد، واستغلال قضيته في تصفية الحسابات مع أحد المدافعين عن حقوق الإنسان ليس سوى حملة بئيسة يقودها دعاة النكوص بهدف ضرب مبادئ المحاكمة العادلة وتجربة العدالة الانتقالية”، مضيفا أن المكتب المركزي للعصبة لا تعوزه الجرأة ولا الشجاعة في إعلان موقفه من هذه القضية من كل المواقع.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0