توقيف نيجيري متلبسا بمحاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين بمطار محمد الخامس

هبة بريس - و م ع

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الأحد، من توقيف مواطن من جنسية نيجيرية، يبلغ من العمر 36 سنة، متلبسا بمحاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم خلال العملية التي تندرج في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن الرحلة الجوية القادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل، حيث مكنت عملية التفتيش من العثور بحوزته على خمسة كيلوغرامات و130 غراما من مخدر الكوكايين، كانت مخبأة داخل أغطية ضمن أمتعته الشخصية.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية.

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