عشريني يلقي بنفسه من الطابق السادس بطنجة

نُشر بتاريخ :  2019-01-13 - 20:15
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

أقدم شاب في العشرينيات من العمر ظهر اليوم الاحد 13 يناير ، على وضع حد لحياته برمي نفسه من الطابق السادس لعمارة سكنية كائنة بتجزئة “طبشيشة” بمنطقة امغوغة بطنجة .

وحسب المعطيات المتوفرة فالهالك من مواليد 1996 القى بنفسه من الطابق السادس للعمارة حيث كان يقطن قيد حياته ، في ظروف وصفت بالغامضة .

وفور اخطارها هرعت السلطات والمصالح الامنية المختصة الى عين المكان وعملت على فتح تحقيق في الواقعة قصد تحديد ظروفها وكشف ملابساتها ، فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات الدوق دي طوفار التابع لمستشفى محمد الخامس من اجل اخضاعها للتشريح الطبي لتحديد اسباب الوفاة المباشرة .

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