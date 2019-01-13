حامي الدين يعترف بذنبه !!

نُشر بتاريخ :  2019-01-13 - 19:41
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس – الرباط

بعد تدوينة زميلته في “النضال” التي هنأت فيها امينة ماء العينين المنتشين بالانتصار ، الامر الذي فسره عدد من المتتبعين بأنه “اقرار” ضمني كون الصور المنشورة هي صورها ، خرج عبد العالي حامي الدين بتدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” ، عبارة عن حديث نبوي شريف.

ونشر حامي الدين الحديث النبوي التالي ” قال رسول الله (ص) :”لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم” ، وهي التدوينة التي تناسلت حولها التعليقات ، بين من راى ان القيادي في حزي العدالة والتنمية يقصد بها قضية “ماء العينين ” وآخرون اعتبروها ردا مباشرا في قضيته .

وكان حامي الدين قد صرح  امس السبت ل”هبة بريس” بان موقف حزبه من قضيته التي يتابع فيها بتهمة المشاركة في قتل الطالب اليساري “بنعيسى ايت الجيد ” ، انتصارا لقواعد العدالة والقانون وترسيخا لحكامة العدالة .

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في سياسة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

محلل سياسي : تـولي المسؤوليات الحزبية يتطلب “تكوينا عن بعد “

أضحى المشهد السياسي أكثر سوداوية وأكثر قتامة من ذي قبل بأغلبيته ومعارضته، فهناك شبه إجماع …