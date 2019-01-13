فاس: غرق طفلة بحامة مولاي يعقوب

نُشر بتاريخ :  2019-01-13 - 18:20
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ع.محياوي- هبة بريس
لقيت طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات مصرعها غرقا،عصر اليوم الأحد 13 يناير 2019, أثناء استحمامها بحامة  مولاي يعقوب رفقة والدتها ، حيث سقطت في غفلة منها داخل صهريج الحامة .
وحسب مصادر هبة بريس فالطفلة لفظت انفاسها داخل الحامة قبل وصول سيارة الاسعاف .
وفور علمهم بالخبر حلت على الفور عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي  مرفوقة بالوقاية المدنية والسلطات المحلية  الى عين المكان للقيام بالمتعين ، فيما تم نقل جثة الهالكة”  الطفلة ” صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد عرضها للتشريح الطبي لمعرفة ملابسات هذه الوفاة .
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