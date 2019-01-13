اصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الدرك الملكي بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

تسببت أعمال شغب التي أعقبت مباراة ديربي جهة مراكش اسفي ، بين الكوكب واولمبيك اسفي ، في إصابات في صفوف عناصر الدرك الملكي ، (قوة التدخل )، بعدما عمدت الجماهير الى رشق عناصر الدرك الملكي بالحجارة ما أدى إلى إصابة ثلاثة دركيين إصابات متفاوتة الخطورة . وشهدت جنبات الملعب الكبير لمراكش عقب المباراة المثيرة ، إنزال أمني كثيف لفض تجمع الجماهير لتفادي اشتباكات بين أنصار الفريقين باستعمال خراطيم المياه . وعرفعت جماهير محسوبة على اولمبيك اسفي أثناء المباراة شعارات لا أخلقية وذات إيحاءات جنسية ، ما ادى إلى تأجيج الوضع خلال الدقائق الاخيرة من المباراة . كما تسببت الجماهير المسفيوية في تكسير ممتلكات ملعب مراكش الكبير واقتلاع عدد كبير من الكراسي تقدر بحوالي 6000كرسي بالجهة اليسرى من الملعب حيت يتواجد أنصار اولمبيك اسفي . وانتهت المباراة بفوز اولمبيك اسفي على فريق الكوكب المراكشي بنتيجة هدفين مقابل هدف لحساب الجولة 14 من دوري إتصالات المغرب الدرجة الأولى

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