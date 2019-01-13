اصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الدرك الملكي بمراكش

نُشر بتاريخ :  2019-01-13 - 17:46
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ضاهر محمد؛ مراكش
تسببت أعمال شغب التي أعقبت مباراة ديربي جهة مراكش اسفي ، بين الكوكب واولمبيك اسفي ، في إصابات في صفوف عناصر الدرك الملكي ، (قوة التدخل )،  بعدما عمدت الجماهير الى رشق  عناصر الدرك الملكي بالحجارة  ما أدى  إلى  إصابة  ثلاثة دركيين إصابات متفاوتة الخطورة .
وشهدت جنبات الملعب الكبير لمراكش عقب المباراة المثيرة ، إنزال أمني  كثيف  لفض تجمع الجماهير  لتفادي اشتباكات  بين أنصار  الفريقين باستعمال خراطيم المياه .
وعرفعت جماهير  محسوبة  على اولمبيك اسفي أثناء المباراة  شعارات لا أخلقية وذات إيحاءات  جنسية ، ما ادى إلى تأجيج الوضع خلال الدقائق   الاخيرة من المباراة .
كما تسببت الجماهير المسفيوية في تكسير ممتلكات ملعب مراكش الكبير واقتلاع عدد كبير من الكراسي تقدر بحوالي 6000كرسي بالجهة اليسرى من الملعب حيت يتواجد أنصار اولمبيك اسفي .
وانتهت المباراة بفوز اولمبيك اسفي على فريق الكوكب المراكشي بنتيجة هدفين مقابل هدف لحساب الجولة 14  من دوري إتصالات  المغرب الدرجة الأولى 
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تعليق واحد

  1. ولد حميدو

    في 18:06

    ما دام لم يتم من قبل ردع المشاغبين فسيستمر التخريب
    الحل هو رفع ثمن تذكرة الدخول و الإدلاء بالبطاقة الوطنية عند الدخول

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