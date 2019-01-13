اولمبيك آسفي يرتقي للمركز الثالث بعد فوزه خارج ميدانه على الكوكب

فاز فريق أولمبيك آسفي خارج ميدانه على الكوكب المراكشي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على أرضية الملعب الكبير بمراكش، برسم منافسات الدورة ال14 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل هدفي الفريق المسفيوي كل من كلاوديو رافاييل في الدقيقة 55، ويحيى عطية الله (د79)، فيما قلص الفارق للكوكب عبد الغفور مهري (د87)

وارتقى أولمبيك آسفي بعد هذا الفوز للمركز الثالث بعد أن رفع رصيده إلى 22 نقطة، فيما ظل الكوكب المراكشي في المركز ال14، وتوقف رصيده عند 13 نقطة، إلى جانب شباب الريف الحسيمي الذي عاد أمس السبت بنتيجة الفوز من ميدان يوسفية برشيد، والجيش الملكي الذي يستقبل غدا الاثنين مولودية وجدة.

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