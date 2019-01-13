احتجاجات السودان تمتد إلى دارفور والشرطة ترد بالغاز المسيل للدموع

هبة بريس ـ وكالات

اتسعت رقعة الاحتجاجات المناهضة للحكومة السودانية الأحد لتشمل دارفور وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع الأحد لتفريق المتظاهرين في الخرطوم والإقليم المضطرب بعدما دعا المنظمون لمسيرات في أنحاء البلاد ضد الرئيس عمر البشير.

والتظاهرات في دارفور هي الأولى التي يشهدها الإقليم غرب البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ ديسمبر إثر قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

واتسعت رقعة التظاهرات مذاك بشكل متسارع لتتحول مسيرات في أنحاء البلاد باتت تعتبر أكبر تهديد يواجه البشير منذ تسلمه السلطة قبل ثلاثة عقود.

وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إن متظاهرين يهتفون “سلمية سلمية” و”حرية، سلام، وعدالة، الثورة خيار الشعب” خرجوا إلى الشوارع في حي بحري في العاصمة قبل أن تسارع شرطة مكافحة الشغب لتفريقهم.

وتشير السلطات إلى أن 24 شخصا على الأقل قتلوا منذ بدء الاحتجاجات، بينما أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن حصيلة القتلى بلغت أربعين شخصا بينهم أطفال وموظفون في قطاع الصحة.

ودعا منظمو الاحتجاجات للخروج في تظاهرات شبه يومية في أنحاء البلاد ضد البشير الاسبوع المقبل، في إطار ما سموه “أسبوع الانتفاضة لإسقاط النظام”.

والأحد، رفع المتظاهرون في الخرطوم علم السودان إلى جانب لافتات كتب عليها “سلام، عدالة، حرية”، وهو الشعار الذي استخدم مرارا في الاحتجاجات.

وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إن عناصر الشرطة كانت تطارد المحتجين في شوارع وأزقة حي بحري في الخرطوم.

وافاد أحد الشهود “إنها أشبه بلعبة القط والفأر”.

وأوقفت الشرطة العديد من المتظاهرين، بحسب شهود، بينما انتشرت تسجيلات مصورة تظهر المسيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بدون أن يتسنى التأكد من صحتها بشكل مستقل.