منتجو الحوامض يتطلعون للخروج بحل لأزمتهم في لقاء مرتقب مع ”أخنوش“

هبة بريس – القسم الاقتصادي

على إثر الأزمة الخانقة التي يجتازها قطاع الحوامض خلال الموسم الفلاحي الحالي، والتي تتابع جريدة هبة بريس تفاصيلها الدقيقة، كشف بلاغ صادر عن الفدرالية البيمهنية المغربية للحوامض، عن عقد أعضاء الأخيرة اجتماعا مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يوم 9 يناير2018 بمقر الوزارة.

وأورد البلاغ على أن هذا الاجتماع شكل فرصة للمهنيين لاطلاع الوزير على مختلف المشاكل والصعوبات التي يعاني منها القطاع والمتمثلة أساسا في صعوبة تصريف المنتوج الوافر لصنف الكلمانتين بسبب ضعف الطاقة الاستيعابية لمحطات التلفيف بالإضافة إلى المنافسة الشرسة على مستوى الأسواق الخارجية خاصة منها دول الاتحاد الأوروبي بفعل الامتيازات التي تستفيد منها الدول المنافسة على مستوى النقل والوسائل اللوجستيكية.

كما أطلع المهنيون الوزير خلال هذا اللقاء على اقتراحاتهم بخصوص تدابير الدعم المتوخاة من الدولة بهدف النهوض بقطاع الحوامض وتمكينه من اجتياز المرحلة الصعبة التي يمر منها خلال السنوات الأخيرة.

ولقد أبدى الوزير تفهما كبيرا لمطالب المهنيين، حيث أكد على ضرورة تظافر الجهود بين الفدرالية والدولة للرفع من مردودية القطاع وتقوية قدرته التنافسية، دون إغفال ضرورة تمكين صغار ومتوسطي المنتجين من تسويق انتاجهم في ظروف جيدة تمكنهم من الحصول على مدخول مربح.

كما وعد الوزير أعضاء الفدرالية بتدارس كل المطالب المقترحة على أن يتم عقد اجتماع آخر في غضون أسبوعين يرمي إلى الاتفاق على التدابير النهائية التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع لتجاوز الأزمة التي يواجهها القطاع مع تحديد نوعية الدعم الذي ستمنحه الدولة للقطاع.