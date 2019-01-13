فوز ثمين لحسنية أكادير في عقر العاصمة الاثيوبية

أحمد وزروتي: هبى بريس

عاد فريق حسنية أكادير بفوز ثمين بهدف لصفر من قلب العاصمة الاثيوبية مساء اليوم الأحد 13 يناير ضد فريق العاصمة جيما أبا جيفار، في إطار المباريات المؤهلة لدوري المجموعات الخاص بكأس الكونفدرالية الافريقية.

وسجل لفريق الحسنية اللاعب زهير الشاوش، حيث استكمل المدرب كاموندي جميع تغييراته بعد التعب الواضح على لاعبي الفريق اعتبارا لكون مدينة أديس أبابا تتواجد على علو 2600 متر من سطح البحر.

وتمكن لاعبوا غزالة سوس من الحفاظ على النتيجة حتى جاءت صافرة الإنقاد، والتي أعلنت نهاية المقابلة بفوز الفريق السوسي في انتظار مقابلة العودة بملعب أدرار نهاية الأسبوع المقبل.