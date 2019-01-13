فوز ثمين لحسنية أكادير في عقر العاصمة الاثيوبية

نُشر بتاريخ :  2019-01-13 - 15:45
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

أحمد وزروتي: هبى بريس

عاد فريق حسنية أكادير بفوز ثمين بهدف لصفر من قلب العاصمة الاثيوبية مساء اليوم الأحد 13 يناير ضد فريق العاصمة جيما أبا جيفار، في إطار المباريات المؤهلة لدوري المجموعات الخاص بكأس الكونفدرالية الافريقية.
وسجل لفريق الحسنية اللاعب زهير الشاوش، حيث استكمل المدرب كاموندي جميع تغييراته بعد التعب الواضح على لاعبي الفريق اعتبارا لكون مدينة أديس أبابا تتواجد على علو 2600 متر من سطح البحر.
وتمكن لاعبوا غزالة سوس من الحفاظ على النتيجة حتى جاءت صافرة الإنقاد، والتي أعلنت نهاية المقابلة بفوز الفريق السوسي في انتظار مقابلة العودة بملعب أدرار نهاية الأسبوع المقبل.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في رياضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

نجاح باهر للملتقى السنوي الثاني لمدارس إتحاد طنجة لكرة السلة

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس احتضنت عاصمة البوغاز صباح اليوم السبت 12 يناير  الملتقى …