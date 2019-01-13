إعفاء مندوب وزارة الصحة بتارودانت

محمد ضباش ـ هبة بريس

أصدرت وزارة الصحة قرارات تقضي بإعلان شغور العديد من مناصب مديري المندوبيات الإقليمية للقطاع بمجموعة من أقاليم و عمالات المملكة بلغت في مجموعها 44 مندوبية إقليمية.

وشملت قرارات الإعفاء، المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم تارودانت، والتي يديرها الدكتور عبد السلام الذهبي، وهو القرار الذي شكل علامة استفهام واستغراب كبيرين وسط متتبعي الشأن المحلي بتارودانت، لاسيما أن الرجل كان موضوع أخبار متضاربة حول ترقيته إلى منصب مندوب جهوي بإحدى الجهات الجنوبية للمملكة (العيون) في الأشهر القليلة السابقة.

هذا ورغم المجهودات المبذولة، فالواقع الصحي بإقليم تارودانت وعلى غرار المنظومة الصحية الوطنية، يعيش هو الأخر حالة من الفوضى العارمة والاحتقان الداخلي، وذلك راجع بالأساس إلى النقص الكبير في الموارد البشرية الطبية والشبه طبية والإدارية، وافتقار عدد من المستشفيات والمراكز الصحية للتجهيزات والمعدات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية المتوجبة للساكنة المحلية، مما يخلق ظروفا غير مواتية لاشتغال الموارد البشرية الصحية، يقابله تدمر كبير في صفوف الساكنة، قد يصل أحيانا إلى درجة العنف اللفظي والاعتداء الجسدي.

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