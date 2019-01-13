الدرك يعتقل عشريني متلبسا بمحاولة اغتصاب فتاة بالقوة

هبة بريس ـ الرباط

قالت مصادر صجفية متطابقة إنه تم توقيف أمس السبت، خلال حملة تمشيطية جانحا متلبسا بمحاولة اغتصاب فتاة عشرينية تحت التهديد بجوار ضريح سيدي عبد الله بنحساين.

وقالت ذات المصادر ان المتهم قام بتوجيه ضربة خطيرة للفتاة على مستوى الرأس بعدما قاومته أثناء محاولة إزالة ملابسها قصد اغتصابها بالقوة قبل أن تداهمه عناصر الدرك الملكي وتقوم باعتقاله في حالة تلبس.

و تم اقتياد الموقوف البالغ من العمر 24 سنة وصاحب سوابق عدلية في اعتراض المارة والاغتصاب، إلى مقر المركز الترابي الدرك الملكي بتمصلوحت قصد تحرير محضر اعتقاله والاستماع إلى أقوال الضحية البالغة من العمر 22 سنة والمنحدرة من حي عين ايطي بمراكش.

كما تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين عرضه أمام النيابة العامة بمحكمة الجنايات بمراكش.