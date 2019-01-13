رسميا…هذه أسماء الـ24 عضوا الملحقين ببرلمان العدالة والتنمية

هبة بريس ـ الرباط

صادق المجلس الوطني، مساء أمس السبت 12 دجنبر الجاري، على لائحة لأعضاء جدد تم إلحاقهم بالمجلس الوطني، وتضم اللائحة 24 اسما اقترحتهم الأمانة العامة للحزب وصادق عليها المجلس.

إلى ذلك، ألحق المجلس الوطني، كل من محمد ناجي، فاطمة بن لحسن، محمد خليل، عبد العزيز العثماني، أبو بكر أبو القاسم الهادي، جواد العراقي، محمد البورقادي، منية المودن، نجيب البقالي، عبد الحق السعيدي، عبد الحليم العلاوي، سعد الدين العمراني.

إضافة إلى هذه الأسماء، ألحق المجلس كل من أمينة مقران، حسن بويخف، محمد مبارك لعبيد، خليفة الصيري، محمد السفياني، محمد توفلة، منير الكنوني، عبد الرحيم طوسي، محمد المرابط، محمد فتوحي، عبد المجيد العمري، نعيمة الفتحاوي.

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