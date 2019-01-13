بوجدور : حجز كمية من المخدرات موجهة للترويج بإحدى قرى الصيد

نُشر بتاريخ :  2019-01-13 - 14:25
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أفاد مصدر مأذون ل “هبة بريس ” أنه من خلال المراقبة المكثفة التي تقوم بها عناصر السد الأمني المنصب بالمدخل الشمالي لمدينة بوجدور ، تمكنت العناصر الأمنية المذكورة من إيقاف مشتبه فيه بحوزته صفائح من مخدر الشيرا  .

ونظرا للشكوك التي حامت حوله فقد أجري تفتيش دقيق بداخل أمتعته أسفر عن حجز عشرات الصفائح الكبيرة الحجم من مخدر الشيرا، والتي كان ينوي ترويجها بقرية الصيد “الطويحين” الكائنة جنوب المدينة.

وطبقا للمقتضيات القانونية لحالة التلبس تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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