مجلس جهة الشرق ينجز مشاريع بقيمة 300 مليون درهم بجماعات إقليم الدريوس

هبة بريس ـ وجدة

هبة بريس : وجدة

قام عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، أمس السبت، رفقة محمد رشدي، عامل إقليم الدريوش، باعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية التي استفادت منها مختلف جماعات الاقليم، وذلك بحضور كل من عائشة المريني، نائبة رئيس الجهة و اعضاء مجلس الجهة المنتمين لاقليم الدرويش، ورئيس المجلس الاقليمي و رؤساء المصالح اللاممركزة.

وتأتي هذ المشاريع، في إطار الاهتمام الذي يوليه مجلس جهة الشرق لإقليم الدريوش، لإقرار العدالة المجالية، وتوفير مناصب الشغل للعاطلين عن العمل، وتشجيع الفئة المعوزة على الانخراط في الدينامية السوسيو إقتصادية التي أطلقها للحد من شبح البطالة.

وقال عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إن الزيارة التي تم إلقيام بها لإقليم الدريوش جد مهمة، إذ توجت بتوزيع أعداد كبيرة من الأكشاك على عدد من التعاونيات لعرض منتوجاتهم للبيع بشكل منظم، خاصة وأن هذه الاكشاك تتواجد على طول الطريق الساحلية الرابطة بين الدرويش والحسيمة.

وأشار عبد النبي بعوي، إلى أن هذه الأكشاك ستساهم في تنظيم عمليات البيع لدى التعاونيات، وهو ما سيعود عليها بالنفع، مبرزا أنها إستفادت من دعم مجلس جهة الشرق.

وعرفت جماعة توروكوت بدورها، توزيع عدد من الأكشاك على عدد من التعاونيات، بالإضافة الى الوقوف على مجموعة من المشاريع التي ساهم فيها مجلس جهة الشرق بالمنطقة لمحاربة الفوارق المجالية.

وفي هذا الإطار، كشف عبد النبي بعوي، عن أن المشاريع التي أعطى إنطلاقتها مجلس جهة الشرق بإقليم الدريوش خلال الثلاث سنوات الماضية، ظهرت إلى حيز الوجود، والتي بلغت تكلفتها المالية حوالي 300 مليون درهم.

وأبرز رئيس الجهة، أن المشاريع المتعلقة بإنجاز الطرقات بلغت تكلفتها المالية حوالي 121 مليون درهم، بالإضافة الى كهربة العالم القروي، وإنشاء ملاعب القرب، وبناء قاعة مغطاة، وفتح عدد كبير من المسالك الطرقية بواسطة اليات المجلس، وكذا توزيع سيارات النقل المدرسي.

وبخصوص توفير مناصب الشغل للشباب العاطلين عن العمل بالمنطقة، أوضح عبد النبي بعوي، أن مجلس جهة الشرق، دعم الشباب عن طريق إنشاء التعاونيات ووفر لها الدعم المالي المطلوب، وذلك لخلق المشاريع وولوج عالم الشغل.

ويرتقب أن يستفيد إقليم الدريوش، من عدد من المشاريع التنموية خلال السنة الجارية، من خلال إنخراطه في وضع مخطط ثلاثي إلى جانب عدد من الشركاء المركزيين، تهم مختلف القطاعات.

وأكد عبد النبي بعوي، على أن المخطط الثلاثي سيعود بالنفع على ساكنة إقليم الدريوش، الذي يظل مجلس جهة الشرق رهن إشارتها، وذلك لتعزيز البنية التحتية، وإقرار العدالة الاجتماعية بين مختلف أقاليم جهة الشرق.

ومن جهتهم، عبر المستفيدون من دعم مجلس جهة الشرق، عن شكرهم الكبير لعبد النبي بعوي، عن الاهتمام الذي يوليه لإقليم الدريوش وساكنته، ومساهمته في خلق التنمية، ودعم المشاريع لامتصاص نسبة البطالة التي تخيم على المنطقة.

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