توقيف 3 متهمين بالفساد والتبليغ عن جريمة وهمية عبر فايسبوك

أحمد وزروتي: هبة بريس

ألقت عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بتيكيوين التابعة لولاية أمن أكادير، مساء أمس السبت 12 يناير الجاري، القبض على ثلاثة أشخاص، من بينهما إمرأة وشقيقها، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالعلاقة الجنسية غير الشرعية وحيازة مخدر الشيرا والتبليغ عن جريمة وهمية.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بشكل جدي وسريع مع شريط فيديو منشور على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، يزعم فيه شخص أنه محتجز من طرف سيدة داخل منزلها، مع إشهاره لقطع من مخدر الشيرا يدعي العثور عليها بين أغراض السيدة التي تحتجزه بمنزلها رفقة شقيقها.

وقد مكنت إجراءات البحث، حسب مصادر هبة بريس، من تحديد المنزل مسرح الجريمة المفترض، حيث تم إيقاف الشخص الذي يظهر في الشريط ومالكة المنزل وشقيقها، وذلك بعدما أظهرت التحريات الأولية أن الأمر لا يتعلق بجريمة احتجاز وإنما بخلافات ناتجة عن علاقة خارج إطار الزوجية، وهو ما دفع المصرح إلى افتعال واقعة الاحتجاز وتصوير الشريط المذكور وبثه على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بالمنزل عن حجز كمية من مخدر الشيرا، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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