أطباء القطاع العام بتطوان والمضيق يتجهون لتقديم استقالات جماعية

اس.بويعقوبي – هبة بريس

تعتزم النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان والمضيق تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 16 يناير بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل من أجل التنديد بالوضع الذي آل إليه القطاع الصحي بإقليمي تطوان والمضيق.

وفي بيان مشترك توصلت “هبة بريس ” بنسخة منه ، كشفت النقابة ان هاته الخطوة تاتي تفاعلا مع الحالة المزرية التي يعيشها قطاع الصحة بالمنطقة، من خلال النقص الحاد في الموارد البشرية وانعدام الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقرر مكتبي النقابة بإقليمي تطوان والمضيق استكمال الإجراءات الإدارية بمتابعة مآل الاستفسارات الموجهة للوزارة قبل الشروع في الإجراءات القانونية لرفع دعاوى فضائية ضد الاقتطاعات المجحفة.

وفي خطوة تصعيدية على تراجع المكتسبات في القطاع الصحي وتماطل الجهات الوصية في الاستجابة لمطالب الأطباء من المنتظر أن تستكمل النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لائحة الاستقالات الجماعية قبل تقديمها، حسب ذات المصدر.

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