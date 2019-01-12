الأمين العام لحزب الإستقلال يتجول ليلا في دروب المدينة القديمة بفاس

هبة بريس – الرباط

قام نزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال أمس الجمعة ، بجولة ليلية في دروب المدينة القديمة بالعاصمة العلمية فاس رفقة مجموعة من القياديين والمناضلين الاستقلاليين.

وأظهرت صور نشرها أمين مازن عضو لجنة إعلام الحزب والمقرب من نزار بركة على صفحته الرسمية ، قيام الامين العام لحزب الميزان بجولة بين دروب فاس “العتيقة” حيث بادله عدد من المواطنين التحية كما تجاذب اطراف الحديث مع بعضهم .

جدير بالذكر أن الامين العام لحزب الاستقلال كان قد حل بفاس رفقة قياديين بالحزب لتخليد ذكرى 11 يناير (ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال ) بمنزل أحمد مكوار الذي شهد سنة 1944 توقيع الوثيقة التاريخية

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