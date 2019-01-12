فاس: مصنف خطر في مجال ترويج المخدرات في قبضة أمن السد القضائي.

ع محياوي- هبة بريس

تمكنت العناصر الأمنية لمنطقة فاس المدينة بالسد القضائي بمدخل المدينة من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية على متن سيارة تم العثور بداخل الصندوق الخلفي بعد عملية التفتيش و المراقبة على حوالي 02 كلغ من مخدر الشيرا، 08 كلغ من مادة الكيف، وحوالي 04 كلغ من مادة مسحوق طابة بالاضافة إلى عشرات خراتيش من السجائر المهربة.

بحي سهريج كناوة، تمكنت نفس العناصر الأمنية من إلقاء القبض على أحد مروجي المشروبات الكحولية بعد مداهمة أسفرت عن حجز خمسين (50) قنينة من مختلف الأشكال و الأحجام.

و في نفس الإطار، قامت عناصر المنطقة الأمنية بندباب عين قادوس مدعمة بفرق الأبحاث و التدخل بمداهمة وكر عبارة عن ” براكة”، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز 22 كلغ من سنابل مادة الكيف و 5 كلغ من مسحوق طابا.

تجدر الإشارة، إلى أن العمليات الأمنية استهدفت أيضا الأشخاص الذي صدرت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني والمحلي بعد ثبوت تورطهم في قضايا تتعلق بحيازة وترويج هذه المواد المحظورة.

من أجل تعميق البحث، وضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة مدى تورطهم في قضايا مماثلة وتحديد هوية الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه القضايا.

وتبقى العمليات الأمنية مستمرة لمحاربة الجريمة بشتى أشكالها ومظاهرها بتعليمات من والي أمن فاس ورئيس الضابطة القضائية .