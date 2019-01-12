نزار بركة :”وضع الطبقة الوسطى في المغرب يتفاقم جراء الضربات المتتالية “

هبة بريس - الرباط

وصف نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وضع الطبقة الوسطى في المغرب بالمزري وأنه يزداد سوء جراء الضربات المتتالية التي استهدفت قدرتها الشرائية خلال السنوات السبع الماضية من خلال تجميد الأجور وتصاعد غلاء وضعف الخدمات الاجتماعية والتقاعد وارتفاع بطالة الشباب بمن فيهم حاملي الشهادات.

الأمين العام لحزب الاستقلال قال في كلمة له بمناسبة الذكرى 75 لتقديم وثيقة الاستقلال بفاس، أن ” الحكومة تننهج توجها ليبراليا غير متوازن يسهم في توسيع فجوة الفوارق الاجتماعية والمجالية، وذلك بتركيز الثروة في يد فئات قليلة وبمناطق غنية وتدبير خصاص شرائح المجالات الفقيرة بمنطق الاحساني”.

وأضاف بركة قائلا : “الطبقة الوسطى اليوم تعاني وتعيش على محك التقهقر والاندثار والتفقير الوشيك بالنسبة إليها ولأبنائها، ولاسيما أن مع العرض الحكومي الذي لا يتوفر على التعليم العمومي الجيد والخدمات الصحية الكافية، وبالتالي فالطبقة المتوسطة تضطر إلى اللجوء إلى القطاع الخاص للتطبيب والتعليم”

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