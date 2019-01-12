الجديدة: الدرك الملكي يعتقل مجرما خطيرا روع بازمور

أحمد مصباح – الجديدة

أحالت الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز أزمور، التابعة لسرية الجديدة، اليوم السبت، مجرما خطيرا يحمل لقب “ولد المراكشية”، من ذوي السوابق العدلية، على الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، على خلفية تكوين عصابة إجرامية، واعتراض سبيل المارة، والاعتداء بالسلاح الأبيض، والسرقة الموصوفة، بالمدارين الحضري والقروي لأزمور. وقد جرى إسداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي.

المجرم الخطير “ولد المراكشية”، المطلوب بموجب مذكرات بحث وتوقيف من قبل المصالح الدركية والأمنية، أوقفه المتدخلون الدركيون بأزمر، الخميس الماضي، في حدود الساعة السابعة مساء، بدوار “الجدوعة”، المتاخم لمدينة أزمور. وقد تم تصفيده، واقتياده إلى المصلحة الدركية بأزمور، حيث وضعته الضابطة القضائية تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الذي أجرته تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

هذا، ويعتبر “ولد المراكشية” الساعد الأيمن لمروجي المخدرات، الملقب ب”معز”، وكذا، الملقب ب”الراية”، والذي أوقفه فريق دركي خاص من القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، بعد فرار دام سنوات، من داخل غابة “سيدي وعدود”، الكائنة على ضفاف نهر أم الربيع، والمقتسمة ترابيا بين نفوذ الدرك الملكي والأمن الوطني بأزمور.

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