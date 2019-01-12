الملقب” بوخبزة ” ومن معه في قبضة أمن فاس بتهمة تكوين عصابة إجرامية

تماشيا مع مجريات البحث الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية تنشط في مجال السرقات، و بعد أن أحيل شخصين اشتبه تورطهما في هذه السرقات على النيابة العامة المختصة، تمكنت العناصر الأمنية من إلقاء القبض على الملقب ” بوخبزة” ، المشتبه فيه الرئيسي لهذه العصابة الإجرامية.

المشتبه فيه، مبحوث عنه على الصعيد الوطني، و موضوع عدة شكايات تتعلق بالسرقة، يبلغ من العمر 15 سنة، قد اختفى عن الأنظار بعد إلقاء القبض على شركائه، و جاءت عملية الإيقاف بعد أن تم تحديد مكان تواجده و محاصرته من كل مكان في محاولة فاشلة للهروب لا سيما أنه كان على متن دراجة نارية، موضوع سرقة.

تبين من خلال البحث المعمق أن المشتبه فيه قام بعدة سرقات بالخطف و تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض في حق ضحايا طالت هواتفهم المحمولة، و رفع وثيرة الأفعال الإجرامية رفقة شركائه باستهدافهم الدراجات النارية و سرقتها تحت التهديد بواسطة الأسلحة البيضاء، حيث تعرف الضحايا عليه بكل سهولة.

و في نفس السياق، تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة فاس المدينة أثناء التغطية الأمنية بحي باب ريافة من إيقاف شخص اشتبه تورطه في عملية سرقة دراجة نارية .

المشتبه فيه البالغ من العمر20 سنة، من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقات، تم إيقافه بعد أن حاصره المواطنون و هو بصدد سرقة دراجة نارية في الساعات الأولى من الصباح، وأسفرت عملية التفتيش الوقائي من العثور بحوزته على ثلاثة مفاتيح ميكانيكية، قبعة (cagoule) و فرد قفاز، استعملت في تحقيق هذه الأفعال الإجرامية و تم حجزها لفائدة البحث.

بعد تعميق البحث مع المشتبه فيه، تبين أنه ينشط في مجال سرقة الدراجات النارية، حيث كان التعرف عليه من طرف بعض الضحايا بسهولة.

كما تمكنت عناصر الشرطة لمنطقة بنسودة من إلقاء القبض على شخص اشتبه تورطه في قضايا تتعلق بالسرقات من داخل سيارات بحي زواغة.

تمت عملية إيقاف المشتبه فيه البالغ من العمر 21 سنة، بعد أن تم تسجيل شكايات تتعلق بسرقة من داخل سيارات الضحايا، حيث كان المعني بالأمر يستولي على ما بداخل السيارات قبل أن يختفي عن الأنظار.

من خلال الأبحاث الميدانية، توصلت عناصر الشرطة من تحديد هويته، وبعد عملية حراسة و تتبع، ألقت عليه القبض و هو متلبس بالسرقة من داخل سيارة.

بعد تعميق البحث معه، تبين أنه كان يتربص بضحاياه و يقوم بتكسير إحدى زجاج نوافذ السيارات في أوقات و أماكن مختلفة و الاستيلاء على ما بداخلها من نظارات شمسية، أجهزة الراديو و أشياء أخرى.

وضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية و القاصر تحت الملاحظة رهن البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تبقى الأبحاث و التحريات متواصلة لإيقاف باقي المشاركين و المساهمين في هذه القضايا.