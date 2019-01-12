ارتفاع حصيلة انفجار مخبزة باريس الى 4 قتلى

هبة بريس - وكالات

خلف الانفجار الذي وقع اليوم بمخبزة بالدائرة التاسعة بباريس ، اربعة قتلى ، ضمنهم عنصري اطفاء، وثمانية مصابين بجروح بليغة ، و37 بجروح طفيفة، بحسب حصيلة جديدة اعلن عنها وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كستانير .

وقتل رجل إطفاء، وأصيب نحو أربعين شخصا بجروح، اليوم السبت، نتيجة لانفجار ضخم في مخبز في أحد المباني في قلب باريس، وقع إثر تدخل رجال الإطفاء لوقف تسرب للغاز فيه.

وأعلن وزير الداخلية كريستوف كاستانير عن وقوع “انفجار خطير مرتبط بالتأكيد بتسرب غير متعمد للغاز الذي تفج رت كميات كبيرة منه. الحصيلة البشرية خطيرة وثقيلة”، وذلك لدى زيارته موقع الحادث إلى جانب رئيس الوزراء إدوار فيليب وعمدة باريس آن هيدالغو.

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