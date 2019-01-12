أخنوش: قضية التجار مهمة لنا وندعم إشراك جميع الأطراف للتوصل لحل شامل

هبة بريس

خلال لقاء مع شبيبة الحزب بالناضور السبت 12 يناير، عاد عزيز أخنوش رئيس الحزب للحديث عن موضوع المراجعة الضريبية لفئة التجار، مؤكدا على ضرورة العودة للنظام السابق وفتح حوار صريح وشفاف مع جميع المتداخلين.

أخنوش الذي كان يتحدث في المنتدى الجهوي للشباب الأحرار حول موضوع المشاركة السياسية للشباب ورهانات التنمية، أكد على أن التجمع الوطني للأحرار يتابع عن كثب تطورات هذا الملف بجميع مناطق المملكة، وسبق للتجمع أن تحاور مع عدد مهم من التجار عقب تأسيس منظمة التجار الأحرار ببوزنيقة.

وشدد أخنوش على أن الحزب توصل بملفات من عدد التجار، تفيد بأنهم لم يتم الإستماع إليهم وإشراكهم بشكل كبير في موضوع حيوي يهمهم.

ودعا رئيس التجمعيين إلى ضرورة تغيير مدونة الضرائب والجمارك للعودة إلى الوضعية السابقة قبل العام 2014، مشيرا إلى أن فريق التجمع الدستوري في البرلمان يجب أن يترافع حول هذا الملف لأنه من أوليات الحزب.

وعبر أخنوش في ختام حديثه عن تقديم تعديلات في المستوى من قبل فريق التجمع في البرلمان، في أفق التوصل لحل يرضي جميع الأطراف.

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