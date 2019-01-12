مطار العيون.. ارتفاع حركة النقل خلال الـ 11 شهرا الأولى

هبة بريس - وكالات

عرفت حركة النقل الجوي بمطار الحسن الأول بالعيون، ارتفاعا بنسبة 8.14 في المائة خلال الاحدى عشرة شهرا الأولى من سنة 2018.

وحسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات، فقد بلغ عدد الركاب الذين عبروا هذا المطار خلال الفترة المذكورة 203 ألف و279 مسافرا، مقابل 187 ألف و978 مسافرا خلال نفس الفترة من سنة 2017.

وأضاف المصدر أن مطار الحسن الأول بالعيون، سجل نسبة 0.99 في المائة من إجمالي المسافرين في مطارات المملكة، التي بلغت 20 مليونا و628 ألف و 378 ، وبذلك احتل المرتبة التاسعة على الصعيد الوطني خلال هذه الفترة من سنة 2018.

وبلغ حجم الحركة الجوية بمطار الحسن الأول بالعيون خلال شهر نونبر من سنة 2018 ازيد من 18 ألفا و 780 مسافرا، أي بزيادة تصل الى 5.38 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017.

يذكر ان مطارات المملكة سجلت خلال شهر نونبر الماضي، حركة جوية بلغت مليون و 818 ألف و 725 مسافرا، أي بزيادة قدرها 12.29 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0