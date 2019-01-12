الغابون: تعيين جوليان بيكالي رئيسا جديدا للوزراء

هبة بريس - وكالات

عين الرئيس الغابوني، علي بونغو، جوليان بيكالي رئيسا جديدا للوزراء، حسبما أعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ليلة الجمعة السبت.

وقال الأمين العام للرئاسة، جان إيف تيالي في فيديو وزع على وسائل الإعلام إنه جرى تعيين “جوليان نكوغي بيكالي رئيسا للحكومة بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية”.

وأضاف تيالي أن رئيس الوزراء السابق إيمانويل إيسوزي نغوندي سيتولى مهام “وسيط الجمهورية”.

وتولى جوليان بيكالي (60 عاما) منصب رئاسة الحكومة لعدة مرات في عهد الرئيس علي بونغو، وكذلك في عهد والده عمر بونغو الذي توفي سنة 2009.

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