العيون.. إيقاف 6 أشخاص متهمين بالسرقة واستهداف المنازل والمحلات

هبة بريس

تمكنت فرقة الأبحاث الميدانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون بعد تكثيف أبحاثها وتحرياتها دامت من الساعة الواحدة صباحا إلى غاية الساعة السادسة والنصف صباحا، من إيقاف ستة أفراد من ذوي السوابق القضائية يشكلون عصابة إجرامية متخصصة في تنفيذ السرقات الموصوفة من ضمنهم قاصر، أعمارهم تتراوح ما بين 17 و23 سنة، والذين استهدفوا مجموعة من المنازل والمحلات التجارية.

وقد أسفرت عملية التفتيش الذي أجري بداخل منازل الموقوفين عن إسترجاع مجموعة من المسروقات والتي هي عبارة عن أجهزة التلفاز “بلازما” مختلفة الأحجام والنوع، وكذا مستقبلات القنوات الفضائية، وغيرها. كما أسفرت العملية عن حجز الأداة التي تم استعمالها في تكسير أقفال المحلات، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشيرا موجهة للترويج.

هذا وبأمر من النيابتين العامتين تم إخضاع الموقوف القاصر لإجراء المراقبة الأمنية، ووضع الموقوفين الرشداء رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم أمام العدالة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0