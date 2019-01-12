العثماني: ” إنجاز الحكومة كان مفيدا للوطن والمواطنين”

هبة بريس - الرباط

أشاد رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، بحصيلة حكومة “البيجيدي” خلال السنوات الماضية.

العثماني، قال في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي المنعقد بمدينة سلا، اليوم السبت، “إنجاز الحكومه خلال السنوات الخمس الأخيرة كان مفيدا للوطن والمواطنين ويجب أن نتحلى باليقظة”.

وأضاف الأمين العام للحزب، أن حكومته تعمل وفق منهجية أساسها الإنصات والانجاز، عبر التشاور والحوار الجدي والمسؤول مع جميع مكونات المجتمع.

وشدد العثماني، على أن الحكومة أنجزت الكثير ما وعدت به في برنامجها الحكومي، وهي واعية بأن أمامها الكثير مما يجب أن تنجزه في المستقبل، معتبرا أن ما كتبته مجلة “جون أفريك” حول “تبخيس عمل الحكومة” يعد كلاما عاما، وهناك مؤشرات نتحسن فيها ومؤشرات نحاول التحسن فيها، وللأسف هناك بعض الأطراف لا يفكرون إلا بمنطق انتقائي” يقول رئيس الحكومة

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