قتلى ومصابون بحادث سير مروع في كندا

هبة بريس - وكالات

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 20، الجمعة، إثر اقتحام حافلة من طابقين محطة للحافلات في مدينة أوتاوا الكندية خلال ساعة الذروة، وفقما ذكر مسؤولون محليون.

وأدى التصادم الذي وقع بعد فترة وجيزة من الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21:00 بتوقيت غرينتش) في محطة حافلات مزدحمة في الطرف الغربي من المدينة، إلى اقتلاع جزء من الطابق العلوي للحافلة.

وقال جيم واتسون رئيس بلدية أوتاوا إن 23 شخصا أصيبوا في التصادم بعضهم في حالة خطيرة ونقلوا إلى المستشفى. وأكد مستشفى أوتاوا على “تويتر” استقباله 9 مصابين في حالة حرجة جراء الحادث.

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