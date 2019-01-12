سرقة منزل مهاجر بسيدي قاسم .. إيقاف 4 أشخاص ضمنهم قاصرين

هبة بريس

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سيدي قاسم على أنظار النيابة العامة المختصة، أمس الجمعة، شخصا راشدا وثلاثة قاصرين يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في عملية سرقة بالكسر استهدفت منزلا مملوكا لأحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها اليوم السبت، بأن مصالح الأمن بمدينة سيدي قاسم كانت توصلت بإشعار من أحد المواطنين في ليلة 31 دجنبر المنصرم، مفاده اكتشاف الباب الخارجي لمسكن جاره المقيم بالخارج مشرعا في ساعة متأخرة من الليل، وهو ما استدعى إخطار المالك وإجراء المعاينات المكانية والخبرات التقنية الضرورية.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث المنجزة أسفرت عن استجلاء حقيقة النازلة، حيث تم توقيف أربعة من المتورطين الرئيسيين، من بينهم ثلاثة قاصرين، والذين تم تقديمهم أمام العدالة، بينما تم توقيف مشتبه فيه خامس لا يزال يخضع لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المتواصل في هذه القضية.

وذكر البلاغ بأن هذه السرقة كانت موضوع شريط فيديو متداول على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، تتضمن تصريحات لمالك المنزل، وهي القضية التي تؤكد مصالح الأمن الوطني أنها أوقفت جميع المشتبه بهم الرئيسيين فيها، وذلك في انتظار ضبط باقي المتورطين في اقتناء وإخفاء المتحصلات والعائدات الإجرامية.

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