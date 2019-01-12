انفجار غاز داخل مخبز بباريس .. مقتل 4 أشخاص

هبة بريس - وكالات

قتل 4 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين، اليوم السبت، بانفجار عنيف داخل مخبز يقع في شارع تريفيز بالدائرة التاسعة للعاصمة الفرنسية باريس.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم جراء انفجار للغاز وقع في أحد المخابز وسط باريس.

من جهته، ذكر مكتب المدعي العام في مدينة باريس، في بيان، أن من بين القتلى اثنان من رجال الإطفاء توفيا متأثرين بجراحهما.

وقال المدعي العام، ريمي هايتز: “يمكننا القول، في المرحلة الراهنة، إن الحديث يدور، على ما يبدو، عن تسرب للغاز”، موضحا: “كان هناك أولا تسرب للغاز، ثم وصول الإطفائيين، وبعد ذلك وقع انفجار وتسبب في اندلاع الحريق”.

وفي وقت سابق من السبت، قال أحد قادة فرق الإطفاء، إريك مولين، إن 12 شخصا، بمن فيهم ثلاثة إطفائيين، أصيبوا بجروح خطيرة، إضافة إلى وقوع ما لا يقل عن 24 إصابة طفيفة، مضيفا أن رجال الإطفاء يواصلون فحص المبنى بحثا عن ضحايا محتملة.

وشارك أكثر من 200 من رجال المطافئ في عملية الإنقاذ، وهبطت طائرتان مروحيتان على ساحة أوبرا بالقرب من مكان الحادث من أجل إجلاء الجرحى.

وقالت الشرطة إن الانفجار أسفر عن أضرار مادية كبيرة، داعية العامة إلى الابتعاد عن المنطقة في ظل قيام رجال الإطفاء بعملهم.

وتم حشد 100 من عناصر الشرطة لمجابهة الكارثة، فيما انتقل وزير الداخلية كريستوف كاستانير على الفور إلى المكان لمتابعة التفاصيل

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0