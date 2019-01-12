تارودانت : البحث عن “شاب وكلبه” تداولت صورته على “الفايسبوك”

نُشر بتاريخ :  2019-01-12 - 12:31
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد أن تداولت صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دشنت مصالح الامن بتارودانت تحرياتها بخصوص البحث عن ” شاب وكلبه” يشتبه في تورطه في عملية إعتداء وسرقة.

المعني بالامر، سبق وان ظهرت ” صورته” في تطبيقات الواتساب تم تداولها على نطاق واسع، تحمل عبارة ” هاد الشفار خطير مبحوث عنه في تارودانت تعرض لفتاة وسرق محتوياتها بحي بوتاريالت”، وهو الشريط الذي تفاعلت معه مصالح الامن، بالرغم من عدم توصلها بشكاية في الموضوع من طرف الضحية المعتدى عليها.

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