الازمي: “البيجيدي يتعرض لهزات ولا يعتبر نفسه وصيا على الاسلام”

نُشر بتاريخ :  2019-01-12 - 11:15
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هبة بريس - الرباط

اعتبر القيادي ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ادريس الازمي، أن الحزب يتعرض خلال الفترة الأخيرة لهزات وحملات متواصلة، مشيرا الى أن أبناء “البيجيدي” بشر قد يتعرضون للصواب والخطأ، ومعركة الإصلاح ومحاربة الفساد والتصدي للخصوم معركة نفسية ومعركة استفزاز. حسب قوله

الأزمي، أكد في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني المنعقد اليوم السبت، بسلا، على أن الحزب لا يعتبر نفسه وصيا على الإسلام، كما أن مجال عمله هو المجال السياسي، والانتماء إليه انتماء سياسي على أساس المواطنة.

وأضاف رئيس “برلمان الحزب”، أن اختيار الحزب أن يكون الإسلام مرجعيته، يعد اختيارا أصيلا للدولة وللمجتمع، وانتصارا للخيار الديمقراطي.

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