تارودانت: انطلاق الحملة الطبية متعددة التخصصات في محطتها الرابعة بأوزيوة

محمد ضباش - هبة بريس

أعطى عامل إقليم تارودانت السيد الحسين أمزال والوفد المرافق له، صباح الجمعة 11 يناير 2019، بمركز الجماعة الترابية أزيوة، انطلاقة المحطة الرابعة من القافلة الطبية المنظمة من طرف اللجنة الجهوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لجهة سوس ماسة بشراكة مع المديرية الجهوية الإقليمية لوزارة الصحة والجمعية المغربية الطبية للتضامن، وبتنسيق مع الجماعات التالية ( جماعة أوزيوة، أهل تفنوت، تبقال، إكيدي، تسراس) بقيادة اوزيوة دائرة تالوين إقليم تارودانت.

وتتوخى هذه الحملة الطبية ، تقديم خدمات طبية في تخصصات الجراحة العامة، وطب النساء والتوليد، طب وجراحة العيون وإزالة المياه الزرقاء (الجلالة)، وتقويم البصر، وإجراء فحوصات لقياس النظر وتصحيح البصر لفائدة الأطفال، وطب الأطفال، وطب الأمراض الصدرية، والطب الباطني، وأمراض القلب، وأمراض الجلد، وأمراض الغدد والسكري، وطب الأسنان، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وطب أمراض الجهاز الهضمي والكبد، وطب العظام والمفاصل، الأشعة، والتحليل البيولوجي، كما تم اعتماد مختبر متنقل للتحليلات الطبية، إضافة إلى تخصصات أخرى.

ولضمان نجاح هذه الحملة الطبية التي تندرج أيضا في إطار برنامج وزارة الصحة “رعاية” الذي يستهدف المناطق القروية والنائية المعرضة لموجات البرد والصقيع، فقد تمت تعبئة أزيد من 70 إطارا صحيا من بينهم 30 طبيبا، إلى جانب أربع وحدات طبية متنقلة (الوحدة الطبية المتنقلة للجراحة، والوحدة الطبية المتنقلة متعددة التخصصات، والوحدة الطبية المتنقلة المتعددة الاختصاصات لطب الأطفال، والوحدة الطبية المتنقلة لجراحة العيون)، مزودة بأجهزة رقمية للأشعة، وأجهزة للفحص بالصدى، وأشعة طب العيون، وكرسي لطب الأسنان، وآلات للتحليلات البيولوجية، وصيدلية، وسيارات الإسعاف.

ومن المرتقب أن يستفيد من هذه الحملة الطبية التي تنظم على مدى ثلاثة أيام 11 و 12 و 13 يناير الجاري، ما يقارب 4000 مستفيد ومستفيدة من ساكنة الجماعات المستهدفة.

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