انتخاب المغرب لرئاسة اللجنة الفنية الخاصة بالتجارة والصناعة والموارد المعدنية بالاتحاد الإفريقي

هبة بريس

انتخب المغرب، الجمعة، في أديس أبابا، لرئاسة اللجنة الفنية الخاصة بالتجارة والصناعة والموارد المعدنية في الاتحاد الإفريقي.

وتولت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، السيدة رقية الدرهم، اعتبارا من اليوم، الرئاسة المغربية للجنة الفنية الخاصة بالتجارة والصناعة والموارد المعدنية في الاتحاد.

وقالت السيدة الدرهم “باسم حكومة المملكة المغربية، أنا سعيدة جدا أن أكون بينكم اليوم في هذه الهيئة للاتحاد الإفريقي للمشاركة كرئيسة، في أشغال الاجتماع العادي الثاني للجنة الفنية الخاصة بالتجارة والصناعة والموارد المعدنية”.

وأكدت أن أهمية المواضيع التي تم تناولها في هذا الاجتماع، وكذا جودة التوصيات المعروضة، تظهر مدى اهتمام والتزام دول القارة بوضع أسس التنمية السوسيو – اقتصادية الشاملة لخدمة المواطن الإفريقي.

وأشارت إلى أن عودة المغرب لأسرته المؤسسية الإفريقية، نابع من خلال التزامه ورغبته في المساهمة في التنمية السوسيو – اقتصادية لقارتنا، مضيفة “نذكر في هذا الصدد أن التوجه الإفريقي للمغرب، كان دائما طوال تاريخه”.

وأضافت السيدة الدرهم، أن “مشاركتنا في هذا الاجتماع الثاني للجنة وغيرها من الهيئات الأخرى التابعة للاتحاد الإفريقي، تجسد انخراط والتزام المملكة المغربية تجاه الاستراتيجيات والإجراءات التي تقوم بها المنظمة الإفريقية”.

من جهة أخرى، أكدت رئيسة اللجنة الفنية، أن أهمية الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال الدورة الثانية للجنة الفنية الخاصة بالتجارة والصناعة والموارد المعدنية، تشجعنا على الحفاظ وتعزيز تعبئتنا الجماعية في خدمة رفاه المواطن الإفريقي، في إطار الأجندة الشاملة، وبالتحديد أجندة إفريقيا 2063، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وقالت إنه “اعتبارا من اليوم، وخلال فترة رئاستي بأكملها، سأظل في تواصل معكم، بصفتي رئيسة للجنة الفنية الخاصة بالتجارة والصناعة والموارد المعدنية، مضيفة أن مواقف المغرب سيتم التعبير عنها تحديدا من قبل الوفد المغربي”.

ويتكون الوفد المغربي، برئاسة السفير محمد عروشي، الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، من ممثلين عن مختلف الوزارات.

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