مصرع متظاهر من حركة “السترات الصفراء” في بلجيكا

هبة بريس - وكالات

لقي متظاهر من حركة “السترات الصفراء” مصرعه أثناء مشاركته في احتجاجات على طريق سريع في بلجيكا.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن ممثلي الادعاء العام البلجيكي، اليوم السبت، أن متظاهرا من الحركة لقي مصرعه عندما صدمته سيارة الليلة الماضية خلال مشاركته في حركة احتجاجية على طريق سريع بين مدينتي “ليج” البلجيكية و”ماستريخت” الهولندية. وقالت المصادر ذاتها إن السلطات البلجيكية أوقفت صاحب السيارة، وأخضعته للتحقيق.

يذكر أن حركة “السترات الصفراء” التي اندلعت في فرنسا منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي احتجاجا على سياسات الإصلاح التي انتهجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، امتدت إلى بلجيكا وهولندا وعواصم أوروبية اخرى، حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع كما ارتدوا السترات الصفراء التي ميزت شكلهم الاحتجاجي.

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