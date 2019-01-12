أمريكا .. إصابة شخص على الأقل في حادث إطلاق نار

هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن شخصا واحدا على الأقل أصيب بالرصاص في مركز تجاري بولاية نيو جيرسي الأمريكية مساء أمس الجمعة.

ونقلت التقارير عن الشرطة المحلية قولها إن حادث إطلاق النار وقع في مطعم بمركز “نيوبورت سنتر مول” التجاري في مدينة جيرسي في حوالي السادسة مساء، مضيفة أنه ع ثر على الضحية وهو مصاب بجروح في أطرافه.

وتم إخلاء المركز التجاري حيث بدأت الشرطة تحقيقا في الحادث.

ولم ترد معلومات عن أي مشتبه به حتى الآن ،في حين ذكرت بعض التقارير أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بالرصاص في هذا الحادث، اثنان منهم توجها إلى مستشفى محلي بأنفسهما.

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