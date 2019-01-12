فرنسا.. “السترات الصفراء” تستعد لاحتجاجات جديدة اليوم السبت

هبة بريس - وكالات

أعلن نشطاء “السترات الصفراء” على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم يستعدون لاحتجاجات جديدة غدا السبت.

وتوجهت “السترات الصفراء” إلى المواطنين بنداء للانضمام إلى الاحتجاجات التي من المتوقع أن تجري للأسبوع التاسع على التوالي.

ومن المتوقع أن ينزل المحتجون إلى الشوارع في كل من بوردو ومرسيليا وتولوز وليون وستراسبورغ ونانت ورين وليل وغيرها من المدن.

وتوقعت وزارة الداخلية الفرنسية أن يشارك نحو 50 ألف شخص في احتجاجات السبت في باريس ومدن أخرى. كما تتوقع شرطة العاصمة مشاركة عناصر متطرفة في الاحتجاجات.

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