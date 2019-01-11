حريق ضخم ياتي على سوق للمتلاشيات بـوادي زم

هبة بريس ـ خريبكة

قالت مصادر هبة بريس ان حريقا مهولا شب مغرب امس الجمعة 11 يناير 2019 بسوق للمتلاشيات ، بمدينة وادي زم ،حيث أتى على محلات غير مهيكلة متخصصة في بيع الخشب ، والمتلاشيات المنزلية .

وقالت مصادرنا ان عملية الاطفاء كانت صعبة للغاية بسبب صعوبات المسالك والحواجز المنصوبة من مجموع المتلاشيات المنتشرة داخل ” الجوطية ”

هذا وتجهل لحد الان اسباب هذا الحريق ، ان كان مدبرا بفعل فاعل ؟؟ ام ان له علاقة باهمال بشري ، تسبب فيه خاصة وان العديد من حرفيي الخشب ، يستعملون مواد كيميائية ، قابلة الاشتعال .

الحريق عجل بتدخل عامل الاقليم الذي حل بعين المكان للاطلاع عن قرب على الجهود المبذولة من اجل اطفاء الحريق الذي بقي مستعرا الى ساعات متأخرة من الليل ..

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