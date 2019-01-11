سانا: قصف إسرائيلي على مطار دمشق

هبة بريس ـ وكالات

قالت وكالة “سانا” للأنباء، مساء الجمعة، إنّ طائرات حربيّة إسرائيليّة استهدفت محيط دمشق، ما أسفر عن إصابة أحد مستودعات مطار العاصمة.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان إنه تمّت مشاهدة أكثر من ثمانية أهداف معادية تنفجر في السماء، بينما ذكرت وسائل إعلام مقرّبة من النظام أن الدفاعات الجوية أسقطت 3 صواريخ إسرائيليّة.

وقال مصدر عسكري في النظام السوري لـ”سانا” إنه “في تمام الساعة 23:15 قامت طائرات حربية إسرائيلية قادمة من اتجاه أصبع الجليل بإطلاق عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق، وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها، واقتصرت نتائج العدوان حتى الآن على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي”.

ونقلت الوكالة عن مصادر في وزارة النقل أنّ “حركة مطار دمشق اعتياديّة ولم تتأثر بالعدوان”.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ الغارات استهدفت “مخازن صواريخ لحزب الله اللبناني” في مطار دمشق والكسوة.

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